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المفتي يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

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المفتي يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء المفتي يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأكد المفتى أنه لم يبق سوي الجيش المصرى فى المنطقة، لذلك فإن أعداء الوطن فى الداخل والخارج يسعون إلى استهدافه، ولكننا على ثقة أن الجيش المصرى قادر على المواجهة والتصدى لهؤلاء المخربين، ومن ورائه الشعب المصرى.
> وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد استهل زيارته لفرنسا 22 إبريل  لمدة أربعة أيام في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضًا هولندا بلقاءات متعددة بوزارة الخارجية.

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