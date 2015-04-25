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جبهة النصرة تسيطر بشكل شبه كامل على مدينة جسر الشغور

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جبهة النصرة تسيطر بشكل شبه كامل على مدينة جسر الشغور جبهة النصرة تسيطر بشكل شبه كامل على مدينة جسر الشغور
سيطرت جبهة النصرة اليوم السبت بشكل شبه كامل على مدينة جسر الشغور فى محافظة ادلب فى شمال غرب سوريا، وهى مدينة استراتيجية تفتح الطريق على محافظة اللاذقية ذات الثقل العلوي، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "دخلت جبهة النصرة اليوم الى مدينة جسر الشغور بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الخميس، وقد سيطرت على القسم الاكبر من المدينة، وسط فرار عناصر قوات النظام".
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