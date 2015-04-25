السعودية تحظر سفر مواطنيها إلى اليمن

ذكرت أنباء صحفية سعودية اليوم السبت أن السلطات السعودية أوقفت خروج مواطنيها إلى اليمن عن طريق المنافذ كافة، خصوصاً البرية منها.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التى وزعت فى الرياض اليوم السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الإيقاف جاء نتيجة خشية تعرض المواطنين السعوديين إلى الاستهداف بعد دخولهم الأراضى اليمنية، وأن الإجراء من أجل حمايتهم وسلامتهم من تجاوزات الميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس المخلوع صالح.

فى غضون ذلك، علمت "الحياة" أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، سيلتقى مجدداً خلال أيام تسعة من قيادات حزب "المؤتمر الشعبى العام" الذى يتزعمه الرئيس المخلوع على عبدالله صالح للبحث فى إيجاد حل للأزمة، فى وقت دعت منظمة التعاون الإسلامى إلى عقد لقاء وزارى خلال شهر مايوالمقبل فى السعودية لمناقشة التطورات اليمنية.

وأكد مسؤول حضر الاجتماع الأول للأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزيانى مع الأطراف اليمنية فى الرياض، أن قيادات الحزب أكدوا أنه "لا مكان لصالح فى العمل السياسى فى اليمن مجدداً"، وأشار إلى أن بياناً سيصدره الأعضاء بعد اختتام لقاءاتهم، يؤكدون فيه "تأييدهم الكامل لخطوات حماية الشرعية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي".

وكان الزيانى والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية فى المجلس العميد هزاع الهاجرى التقيا أطرافاً يمنية فى حضور مسؤولين سعوديين، للبحث فى استئناف العملية السياسية فى اليمن.

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