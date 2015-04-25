إحباط محاولة اقتحام قسم أول العريش

أحبطت أجهزة الأمن عملية استهداف قسم أول العريش ليلة احتفالات سيناء بذكرى تحريرها وتصدت لمحاولات الهجوم من قبل العناصر المسلحة التى استخدمت قذائف الار بى جية والأسلحة الثقيلة لمحاولة اقتحام القسم.

وأكد شهود عيان أن الجماعات المسلحة استخدمت القذائف فى الهجوم وردت قوات الأمن عليهم واستمرت الاشتباكات لأكثر من نصف ساعه دون وقوع أى إصابات

وتشهد محافظة شمال سيناء، حالة من الاستنفار الأمني المكثف في مختلف مناطق ومدن المحافظة، بالتزامن مع الذكرى الـ33 لتحرير سيناء، تحسبًا لأي أعمال عنف من الجماعات المسلحة.

وانتشرت الأرتكازات الأمنية على مداخل ومخارج مدينة العريش، وسط إطلاق كثيف للرصاص الاحترازى من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، علاوة على تحليق الطائرات الحربية في سماء مدن شمال سيناء لرصد تحركات الجماعات المسلحة.

واتخذت القوات كل التدابير الأمنية وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المقار الأمنية، كما تمشط كل مناطق مدينة العريش والمناطق المتاخمة للمقار الأمنية بعد ورود معلومات تفيد استخدام المنازل المجاورة للمقار الأمنية من قبل العناصر الإرهابية وحفر خنادق تصل لهذه المقار لنسفها.

من ناحية أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، من ضبط س.أ .س (15 عاما – طالب)، مقيم قرية نجيلة ببئر العبد، ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، متهم بإشعال النيران بماكينة ديزل، ولوحة مفاتيح كهربائية الخاصة بمركز شباب نجيلة، وإشعال النيران بتوك توك.

كما تمكنت القوات من القبض على “س. أ .ح .ف”، فنى تشغيل بشركة النصر للملاحات، مقيم بحي أبى صقل بالعريش، و “م .س. .ج”، “عاطل”، مقيم المقطبة الحسنة، ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية، لمزاولتهما أنشطة تخريبية، تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة.