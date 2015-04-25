الصحة : شفاء جميع مصابي حالات التسمم في الشرقية باستثناء 11 حالة

قالت مديرية الصحة بالشرقية، إن مصابى حادث التسمم بلغ إجمالى عددهم حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت حوالى 576 حالة، تماثل منهم 565 للشفاء وغادروا المستشفيات، فيما لا تزال 11 حالة محتجزة تحت الملاحظة.

وأوضح البيان الصادر من المديرية، أن الحالات المحتجزة مستقرة وهم 5 مصابين بمستشفى الإبراهيمية، ومصاب بمستشفى ديرب نجم المركزى، و5 حالات بمستشفى الزقازيق الجامعى منهم 4 بقسم الاستقبال وحالة بالقسم الداخلى بالمستشفى” .

وعن حالة الوفاة الخاصة بالمواطن “أحمد كمال زكى” 54 سنة، قال الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بمديرية الصحة، إن المواطن دخل ضمن المصابين وهو يعانى من التهاب شديد بالصدر مصحوبا بألم فى المعدة، وهو مرض كبد مزمن، وتم نقله لمستشفى الأحرار فى الزقازيق لحاجته لإنعاش القلب بعد توقف مفاجئ فى عضلة القلب، إلا أنه توفى بعد تقديم العلاج اللازم .