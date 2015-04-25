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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و1030مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و1030مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و1030مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 70 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بينهم 5 متهمين من قيادات عناصر الإخوان الإرهابية، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1030 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور.
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