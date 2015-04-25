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محافظ الوادى الجديد يقيل رئيس حى لتقصيره فى إزالة الإشغالات بـ"الخارجة"

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محافظ الوادى الجديد يقيل رئيس حى لتقصيره فى إزالة الإشغالات بـ"الخارجة" محافظ الوادى الجديد يقيل رئيس حى لتقصيره فى إزالة الإشغالات بـ"الخارجة"
قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إقالة رئيس حى البساتين بمدينة الخارجة وتعيين آخر مكانه، وذلك بعد أن لاحظ المحافظ وجود بعض الإشغالات وعدم الاهتمام بالخدمات الجماهيرية أثناء تفقده مساء أمس الجمعة لعدد من الأحياء السكنية بمدينة الخارجة لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين.

وأصدر عشماوى توجيهاته لرئيس مركز الخارجة بتكليف شخص آخر للعمل كرئيس لحى البساتين على أن يكون لديه القدرة على تفادى تلك الملاحظات التى تم رصدها أثناء الجولة، وخاصة أن هذا الحى هو الأكبر على مستوى المحافظة.

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مصر 365