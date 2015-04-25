منظمة التعاون الإسلامى تدعو لاجتماع لوزراء الخارجية بشأن اليمن

دعت منظمة التعاون الإسلامى الى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بها ، فى جدة (غرب) السعودية ، لبحث الوضع فى اليمن.

وذكر بيان للمنظمة ، التى تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، نشر على موقعها الرسمى " إنه فى إطار ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات هامة على الصعيد الأمنى والإنساني، وبعد الإعلان عن انتهاء عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل تعتزم منظمة التعاون الإسلامى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى المنظمة".

ونوهت بان هذا الاجتماع يأتى بناء على طلب من القيادة الشرعية فى الجمهورية اليمنية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن فى الجمهورية اليمنية والرؤية المستقبلية موضحة أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على أن يتم عقد الاجتماع خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.

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