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ساعات النوم الإضافية تساعد فى استعادة الذاكرة

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ساعات النوم الإضافية تساعد فى استعادة الذاكرة ساعات النوم الإضافية تساعد فى استعادة الذاكرة
توصلت دراسة طبية إلى أن إضافة ما بين ثلاث إلى أربع ساعات من النوم يوميا، يمكن من استعادة الذاكرة والذكريات بين ذباب الفاكهة التى تعانى من حالات تشابه الزهايمر.

فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها على ذباب الفاكهة، وفقا لآليات الباحثين أن المخ يتحكم فى النوم لدى ذبابة الفاكهة والتى هى مماثلة فى تكوين المخ بعض الشىء تكوين مخ الانسان.

وكان الباحثون قد عكفوا على دراسة 3 مجموعات من ذباب الفاكهة، لمعرفة قدرتهم على التذكر عن طريق تعطيل مختلف الجينات الذاكرة فى كل مجموعة.

ففى المجموعة الأولى، أدى تعطيل أحد الجينات إلى تعطيل الذباب لتطوير الشرط مع تشابه مع مرض الزهايمر.

وفى المجموعة الثانية، دفع تعطيل أحد الجينات إلى عرقلة قدرة خلايا مخ ذباب الفاكهة تعيز الاتصالات الجديدة التى تعمل على فك شفرة الذكريات، وفى المجموعة الثالثة، أدى تعطيل أحد الجينات إلى تعطيل العديد من الاتصالات بين خلايا المخ.

وقد أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى أن النوم الإضافى يمكن أن يتعامل مع أكثر من مشكلة، وفقا لمعدى الدراسة الدكتور "بول شو" أستاذ مشارك فى علم الأعصاب فى كلية الطب جامعة واشنطن.
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