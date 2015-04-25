ضبط 6691 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 521 حكما قضائيا فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 6691 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل غرامات فى 6291 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى 18 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 521 حكما قضائيا متنوعا.

- شرطة الكهرباء تضبط 6034 قضية سرقة تيار وتنفيذ 455 جنحة حبس خلال 24 ساعة