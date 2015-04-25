75%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين أطقم العاملين داخل المستشفيات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات؟"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات.

وتوقع 75% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات، بينما استبعد 23% من القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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