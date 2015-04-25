أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

75%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين أطقم العاملين داخل المستشفيات

Google+ Print
75%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين أطقم العاملين داخل المستشفيات 75%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين أطقم العاملين داخل المستشفيات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات؟"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات.

وتوقع 75% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات، بينما استبعد 23% من القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لمسلسل الاعتداء على العاملين بالمستشفيات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

موضوعات متعلقة:
>"طب عين شمس" يغلق أقسام الاستقبال بمستشفيات الجامعة لحين تأمين الأطباء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365