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محلب يغادر إندونيسيا مساء اليوم عائدا إلى مصر

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محلب يغادر إندونيسيا مساء اليوم عائدا إلى مصر محلب يغادر إندونيسيا مساء اليوم عائدا إلى مصر
يغادر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة الإندونيسية جاكرتا -بتوقيت إندونيسيا- عائدا إلى بعد زيارة استغرقت ٣ أيام شارك خلالها بالقمة الأفرو آسيوية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وألقى رئيس الوزراء خلال القمة كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أكد خلالها دعم مصر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى ودور مصر المهم فى مكافحة الإرهاب.


>- محلب من إندونيسيا: كلمة الرئيس بالقمة الأفروآسيوية تؤكد دور مصر بالمنطقة

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مصر 365

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