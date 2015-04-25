الزراعة تطرح 38 ألف رأس عجل للذبح الفورى استعدادا لشهر رمضان

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك 6 لجان بيطرية مشكلة من قبل" الهيئة "لفحص 38 ألف رأس من الحيوانات الحية من الدول المستوردة للذبيح الفورى تصل الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان، منها 8 آلاف رأس قادمة من المجر، و10 آلاف رأس من أوكرانيا و2000 رأس من إثيوبيا و1800 رأس من السودان، بالإضافة إلى 8 آلاف رأس من أروجواى تصل مع شحن الدفعة الأخيرة من العجول الإماراتية والبالغة 9 آلاف رأس لتصل عبر ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى.

وأضاف "المولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محاجر "الهيئة" لديها فائض 10 آلاف رأس من عجول التثمين للذبيح الفورى تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية فى شهر رمضان، مؤكدا أن جميع شحنات الحيوانات تخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، كما تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، أن استيراد الحيوانات الحية كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى حيث تقوم إدارة الحجر البيطرى بالهيئة بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية من مجازر تمت معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

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