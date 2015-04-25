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مستشفى الأحرار بالزقازيق يتحفظ على جثة أحد ضحايا التسمم

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مستشفى الأحرار بالزقازيق يتحفظ على جثة أحد ضحايا التسمم مستشفى الأحرار بالزقازيق يتحفظ على جثة أحد ضحايا التسمم
تحفظ مستشفى الأحرار العام بالزقازيق، على جثة متوفى تم تحويله من مستشفى الإبراهيمية لعرضها على الطب الشرعى؛ لبيان سبب الوفاة إذا كانت له علاقة بحالات التسمم الجماعى التى وقعت بالمركز أم لمضاعفات مرضية.

وقال الدكتور السيد الغمرى، مدير مستشفى الأحرار العام، إنه تم نقل المريض أحمد كمال زكى 54 سنة، فجر اليوم، يعانى من توقف فى عضلة القلب تم نقله للعناية المركزية وتقديم له العلاج اللازم، إلا أنه توفى بعد ذلك.

كان قد تعرض المئات من أهالى الإبراهيمية وصلوا لأكثر من 579 حالة، لحالة إعياء شديدة والاشتباه بالتسمم وتم نقلهم للمستشفيات وخرج معظمهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

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