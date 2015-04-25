كاريكاتير "اليوم السابع": "مش عاجبك طعم الفوسفات اشرب من البحر"
تناول كاريكاتير اليوم السابع، حادث تلوث مياه النيل بسبب غرق صندل يحمل 500 طن فوسفات بقنا وإعلان حالة الطوارئ، عبر لوحتين الأولى لمسئول يسأل مواطن: "ما تساعدنا شوية يا أخى مش عاجبك طعم الفوسفات اشرب من البحر".إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى اللوحة الثانية يدور حوار بين مواطنين يصطادان السمك، حيث يقول أحدهما: "أهو نجرب طعم السمك بالفوسفات".
أما اللوحة الثالثة، فجاءت تعليقا على إحالة طبيب العريش للتحقيق لالتقاطه "سيلفى" أثناء إجرائه عملية جراحية.
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