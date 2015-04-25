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كاريكاتير "اليوم السابع": "مش عاجبك طعم الفوسفات اشرب من البحر"

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تناول كاريكاتير اليوم السابع، حادث تلوث مياه النيل بسبب غرق صندل يحمل 500 طن فوسفات بقنا وإعلان حالة الطوارئ، عبر لوحتين الأولى لمسئول يسأل مواطن: "ما تساعدنا شوية يا أخى مش عاجبك طعم الفوسفات اشرب من البحر".

وفى اللوحة الثانية يدور حوار بين مواطنين يصطادان السمك، حيث يقول أحدهما: "أهو نجرب طعم السمك بالفوسفات".

أما اللوحة الثالثة، فجاءت تعليقا على إحالة طبيب العريش للتحقيق لالتقاطه "سيلفى" أثناء إجرائه عملية جراحية.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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