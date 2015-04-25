مستشفى الإبراهيمية يستقبل 25 حالة جديدة مصابة باشتباه تسمم

استقبل مستشفى الإبراهيمية بالشرقية، منذ قليل اليوم السبت، 25 حالة جديدة مصابة باشتباه تسمم، وحالات قىء وإسهال ونزلات معوية وأغلبهم أطفال.

يذكر أن مدينة الإبراهيمية شهدت أمس، حالة من الخوف بين المواطنين بعد إصابة ما يقرب من 498 حالة مصابين بتسمم، وأرجع الأهالى السبب إلى مياه الشرب، فى حين أن جميع الأجهزة التنفيذية أكدت أن مياه الشرب سلمية طبقا للعينات التى تم تحليلها.

وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية

بالفيديو.. مرضى التسمم بالشرقية يعالجون على رصيف المستشفى

أزمة بين أئمة الشرقية والمحافظ بسبب تسمم المياه..المحافظ يتهمهم بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق.. ويؤكد:"إحنا بنتعامل مع كفرة وربما دسوا حاجة فى المية".. والدعاة يردون بوقفة احتجاجية ويطالبونه بالاعتذار

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