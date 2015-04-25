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صندوق النقد الدولى يفرج عن دفعة جديدة من قرضه للأردن

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صندوق النقد الدولى يفرج عن دفعة جديدة من قرضه للأردن صندوق النقد الدولى يفرج عن دفعة جديدة من قرضه للأردن
أعلن صندوق النقد الدولى أمس الجمعة انه وافق على الافراج عن دفعة بقيمة 197 دولار مستحقة للاردن فى اطار خطة مساعدة اقرت لهذا البلد فى اغسطس 2013 وتناهز قيمتها مليارى دولار.

وتمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة اجراها الصندوق لاداء الاقتصاد الاردنى، لترتفع بذلك الى 1.5 مليار دولار قيمة الاموال التى منحها الصندوق للاردن منذ اقرار خطة المساعدة المجزأة الى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، كما افاد الصندوق فى بيان.

وفى بيانه اوضح الصندوق الذى يتخذ فى واشنطن مقرا له، انه سيسدد الجزء المتبقى من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الاردن.

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