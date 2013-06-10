زيارة خاصة لمدرسة عثمان بطل "على مر الزمان"

في غمرة بحثها عن الأطفال النجوم، توجّهت إحدى الفضائيات التركية إلى العاصمة التركية أنقرة؛ بحثاً عن النجم الصغير الظاهرة أمير برجة، الشهير بشخصية عثمان في مسلسل «على مر الزمان» والذي جلب الأنظار بدوره المميّز في المسلسل وبأدائه الرائع والمؤثّر، والذي أجمع عليه النقاد بأنه ينبىء بموهبة حقيقية لنجم مستقبلي قادم.

أمير المختفي عن الأضواء منذ شهرين تقريباً بعد انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد، تواجد في مدرسته بأنقرة بعيداً عن أجواء اسطنبول الصاخبة، وبرفقة والدته. وتمّ اللقاء به داخل أروقة مدرسته، حيث كانت فرصة كي يعبّر لمحبّيه عن عشقه المجنون للعبة كرة السلة وحلمه المستقبلي بأن يصبح لاعب كرة سلة.

أمير أجاب عن العديد من الأسئلة المحرجة بطريقته العفوية الشهيرة وبثقته بنفسه المحبّبة وبصوته المرتفع. وحين سأل إن كان لديه صديقة أجاب: «نعم، ونلتقي كل يوم». وحين الاستفسار حول مدة معرفته بصديقته أجاب بثقة جلبت ابتسامة المتابعين: «تعرّفت إليها أثناء مرحلة روضة الأطفال». وقد شعر أمير بالحرج كثيراً حين سئل إن كان يرغب بأن تنجب له أمه أخاً صغيراً معبّراً عن رفضه للفكرة، وحين سئل عن السبب، نظر لأمه بخجل ثم قال بصوت منخفض: «أخشى أن تحبه أمي أكثر مني». وفي نهاية اللقاء، رقص أمير مع والدته الرقصة الشعبية لمدينة أنقرة، والتي تعتبر بثقافة المدينة من تراث الفن الأناضولي الشعبي الشهير.