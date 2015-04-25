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حبس وكيل معهد أزهرى 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج

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حبس وكيل معهد أزهرى 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج حبس وكيل معهد أزهرى 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج
أمر محمد عباس وكيل نيابة مركز سوهاج بإشراف المستشار أحمد عوض رئيس النيابة، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس "محمد.أ.ع" وكيل معهد جزيرة شندويل الإعدادى والثانوى الأزهرى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات من 9 مواطنين يتهمون فيه المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف جنيه من كل شخص بزعم تعيينهم فى المعاهد الأزهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وقام بالنصب عليهم، وكشفت تحريات المقدم حسن الإمام بمباحث الاموال العامة صحة أقوال المبلغين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365