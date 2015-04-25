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تعرف على الأمراض الجلدية التى تزيدها الشمس سوءا

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تعرف على الأمراض الجلدية التى تزيدها الشمس سوءا تعرف على الأمراض الجلدية التى تزيدها الشمس سوءا
هناك بعض الأمراض الجلدية عند تعرضها للشمس تزداد سوءا بسبب الحساسية الضوئية.

وحول هذا يوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية أن هناك بعض الأمراض التى تزداد سوءا فى فصل الصيف، وهى التى تتميز بالحساسية الضوئية، منها الذئبة الحمراء من أكثر الأمراض التى تزداد فى الصيف، لأن التعرض للأشعة البنفسجية تحدث اضطرابا فى الخلايا وتزداد سوءا فى الأماكن المعرضة للشمس كالخدود والأنف.

ويتابع أن من أمراض الحساسية الضوئية، الإكزيمة التى عند تعرضها للشمس، تزداد الحكة وسمك الجلد، وأيضا ارتيكاريا الشمس، التى تتميز بتدرن فى الجلد وظهور أجزاء عالية فى الجلد وحكة شديدة، وبالنسبة لمن يأخذون بعض الأدوية كالمضادات الحيوية والأدوية المدرة البول عند تناولها فى فصل الصيف تحدث التهابات فى الجلد.

ينصح أستاذ الأمراض الجلدية ببعض طرق الوقاية من أمراض الحساسية الضوئية، وهى عدم ارتداء ملابس شفافة ووضع واقى للشمس وارتداء غطاء للرأس بحرف واسع.

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