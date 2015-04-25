اليوم.. مؤتمر علمى حول التعليم والعدالة الاجتماعية بجامعة سوهاج

أكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة بالتعاون مع جمعية الثقافة من أجل التنمية ستنظم، اليوم السبت، المؤتمر العلمى الثامن حول التعليم والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيعرض بالمؤتمر ما يقرب من 30 بحثا علميا يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والعربية والمهتمين بشئون التعليم والعدالة الاجتماعية.

وقال د.مصطفى رجب رئيس المؤتمر إنه سيشارك بالمؤتمر عدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عربية منها السودان والجزائر والسعودية وقطر والأردن، ومن الجامعات المصرية سوف يشارك أساتذة من جامعات جنوب الوادى وأسيوط والمنيا، بالإضافة إلى جامعة بنى سويف وعين شمس والزقازيق وحلوان والفيوم.

وأوضح د.خلف البحيرى مقرر المؤتمر أن المؤتمر سيتضمن 5 جلسات علمية يومى السبت والأحد 25، و26 أبريل، وسوف ينتهى بجلسة لإعلان التوصيات فى نهاية اليوم الأخير للمؤتمر.