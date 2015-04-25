السمنة تؤثر على الإنجاب بالسلب لأسباب أهمها زيادة هرمون الاندروجين

علاقة وثيقة بين السمنة وعدم الإنجاب

وفى حال حدوث حمل هناك نسبة لحدوث الإجهاض

الجمعية الأوروبية والأمريكية توصيان بعدم إجراء حقن مجهرى لأصحاب السمنة

أكد الدكتور أحمد رزق أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر أن هناك علاقة بين السمنة وعدم الإنجاب.>وأشار أن هناك علاقة وثيقة بين عدم الإنجاب ومعدل كتلة الوزن حيث إنه فى حالة زيادة الوزن عن 30 كيلو جراما لكل متر مربع "BODY MASS INDEX فإن زيادة الوزن تؤثر فى حدوث حمل، حيث وجد أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع فى زيادة هرمون الأندروجين الذكورى، وزيادة نسبة مستوى اللبتن فى الدم، مما يؤثر على نضوج البويضات داخل المبيض فى الدورة الطبيعية وأيضا فى الدورة المنشطة، حيث أن زيادة مستوى اللبتن تؤثر فى مستوى هرمون "FSH, LH"، وهما المسئولان عن نضوج حجم البويضة لحدوث تبويض، ومن ثم منع حدوث الحمل كما تؤثر زيادة الوزن فى العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته ومن ثم التأخر فى حدوث الحمل.>وأضاف أنه فى حالة الحقن المجرى وجد أن زيادة الوزن تؤثر على نتائج حدوث الحمل بطريقة سلبية، حيث تحتاج السيدة إلى عدد أكبر من الأدوية المنشطة كما أن كفاءة البويضات تكون بدرجة أقل ونسبة حدوث التنشيط الزائد تكون بدرجة أكبر كما أن نسبة إرجاع البويضات المخصبة داخل الرحم تكون أقل وفى حالة حدوث حمل تكون السيدة معرضة لحدوث الإجهاض بنسبة أكبر ووجد أيضا أن هذه السيدة معرضة للحمل الخطر كحدوث ارتفاع فى ضغط الدم وسكر الحمل وجلطات الساقين بنسبة أعلى كما أنها تعانى أثناء الولادة من مشاكل أكبر عن مثيلتها ذات الوزن المثالى كما أن أطفال هؤلاء السيدات يعانيان من عيوب خلقية نتيجة ارتفاع مستوى سكر الدم مع احتمال إصابتهم باكتساب زيادة الوزن عند الكبر.>وأشار أن الجمعية الأوروبية لأمراض النساء والتوليد والجمعية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد توصيان بعدم إجراء أى عملية حقن مجهرى فى أى سيدة تزيد فيها كتلة معدل كتلة الجسم عن 30 كيلو جراما لكل متر كما توصى باللجوء إلى الحمية الغذائية وممارسة الرياضة قبل البدء فى اللجوء إلى الأدوية الطبية والطرق الجراحية فى إنقاص الوزن.

كما وجد أن زيادة الوزن تؤثر على كفاءة الحيوانات المنوية عند الرجال من حيث العدد والحركة.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر قسم أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر الذى ستختتم أعمالة اليوم الجمعة برئاسة الدكتور يحى وفا أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر.