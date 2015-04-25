7 فوائد للسبانخ أهمها الوقاية من السرطان وهشاشة العظام

السبانخ أحد الخضراوات المفيدة والتى تتميز باستخداماتها العديدة فى الطهى، وتفضل الكثير من الأمهات طهيها لفوائدها الصحية الكثيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>السبانخ
>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن السبانخ أحد الخضراوات الورقية المفيدة نظرًا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات مثل K، A كما تعتبر من الأغذية الغنية بالحديد ومصدر للألياف الغذائية.
فوائد السبانخ الصحية
>السبانخ
>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن السبانخ أحد الخضراوات الورقية المفيدة نظرًا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات مثل K، A كما تعتبر من الأغذية الغنية بالحديد ومصدر للألياف الغذائية.
فوائد السبانخ الصحية
>ويستكمل د. عوض قائلا: "هناك فوائد صحية عديدة للسبانخ أهمها:
>1)مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالجسم الأنيميا نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من الحديد.
>2)تساهم السبانخ فى بطء نمو خلايا السرطان نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من مضادات الأكسدة.
>3)تساعد على تحسين كفاءة الجهاز المناعة بالجسم.
>4)مفيدة لكبار السن نظرًا لسهولة مضغها وهضمها .
>5)تساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم.
>6)مفيدة للنساء الحوامل لاحتوائها على الحديد الذى يحتاجه الجنين.
>7)مفيدة لمرضى هشاشة العظام نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من فيتامين K.
>ويتابع د. عوض قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها السبانخ نظرًا لاحتوائها على اليود المفيد لنموه".