7 فوائد للسبانخ أهمها الوقاية من السرطان وهشاشة العظام

السبانخ أحد الخضراوات المفيدة والتى تتميز باستخداماتها العديدة فى الطهى، وتفضل الكثير من الأمهات طهيها لفوائدها الصحية الكثيرة.>السبانخ>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن السبانخ أحد الخضراوات الورقية المفيدة نظرًا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات مثل K، A كما تعتبر من الأغذية الغنية بالحديد ومصدر للألياف الغذائية.

فوائد السبانخ الصحية

>ويستكمل د. عوض قائلا: "هناك فوائد صحية عديدة للسبانخ أهمها:

>1)مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالجسم الأنيميا نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من الحديد.

>2)تساهم السبانخ فى بطء نمو خلايا السرطان نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من مضادات الأكسدة.

>3)تساعد على تحسين كفاءة الجهاز المناعة بالجسم.

>4)مفيدة لكبار السن نظرًا لسهولة مضغها وهضمها .

>5)تساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم.

>6)مفيدة للنساء الحوامل لاحتوائها على الحديد الذى يحتاجه الجنين.

>7)مفيدة لمرضى هشاشة العظام نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من فيتامين K.

>ويتابع د. عوض قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها السبانخ نظرًا لاحتوائها على اليود المفيد لنموه".