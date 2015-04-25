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"ليالى عزبة البوهى" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء 28 أبريل

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"ليالى عزبة البوهى" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء 28 أبريل "ليالى عزبة البوهى" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء 28 أبريل
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 28 أبريل الساعة السابعة مساء ندوة لمناقشة رواية "ليالى عزبة البوهى" للروائى البورسعيدى عاطف عبد الرحمن.

يناقش الرواية الناقدان د.سعد عبد الغفار وأحمد إبراهيم.

ويدير الندوة الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن لعاطف عبد الرحمن روايات أخرى منها "أيام الإمام" و"زمن العشق والجنون"، كما أنه كتب عددا من الأعمال الدرامية للإذاعة المصرية، وكتب للمسرح ثمان مسرحيات هى: صابرة، اللعب ع المكشوف، وصاحبه غايب، ملاعيب دليلة، الأغنية الأخيرة، المواجهة، فكر مرتين، كتاكيتو بنى، وعددا من مسرحيات الأطفال وهى: يحكى أن، كان ياما كان، بلاد الحواديت، السلاحف قادمون، رامى والوحش، رحلة نرجس، سلمى والأصدقاء، دنيا أطفال الشوارع، أراجوز فى المدينة، شنكلون.

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