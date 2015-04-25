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سيدة قذفت رئيس فنزويلا بثمرة مانجو.. فأهداها شقة سكنية

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سيدة قذفت رئيس فنزويلا بثمرة مانجو.. فأهداها شقة سكنية سيدة قذفت رئيس فنزويلا بثمرة مانجو.. فأهداها شقة سكنية

عبرت امرأة فنزويلية عن مطلبها بشكل غير تقليدي، لكنه كان فعالا للغاية، إذ قذفت الرئيس نيكولاس مادورو بثمرة مانجو عليها اسم ورقم تليفون، فتعهد بتوفير شقة جديدة لها.

وكان الرئيس البالغ من العمر 52 عاما يقود حافلة وسط حشد في ولاية أراغوا وسط البلاد، عندما ألقى شخص ما من بين الحشد ثمرة المانجو عليه.

وقال مادورو لاحقا وهو يعرض عبر التلفزيون الثمرة وعليها اسم ورقم هاتف كتبا على عجل: “مكتوب عليها: اتصل بي إن كان بمقدورك”، وأضاف: “مارليني أوليفو تعاني مشكلة في منزلها. اتصل بها مسؤولون. انتابها الخوف ولم تكن تصدق الأمر”.

وتابع الرئيس الفنزويلي: “وافقت على شقة سكنية لها”، وتعهد بأكل ثمرة المانجو.

واجتذب موقف مادورو مزيجا من الإعجاب والسخرية، إلى جانب سيل من النكات عبر الإنترنت.

وعلق موقع إلكتروني على الواقعة ساخرا: “لو أنهم في مقابل ثمرة مانجو يمنحوك شققا سكنية، فأنت تعرف ماذا تفعل: اقذفه بثمرة أناناس”.

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