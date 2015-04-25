ولاية أمريكية تسمح لمواطنيها بحمل السلاح فى الأماكن العامة

أقر حاكم ولاية تنيسي الأميركية قانونا يسمح لمالكي المسدسات المرخصة، بحملها في المتنزهات، رغم معارضة سلطات محلية لذلك.

وقال حاكم الولاية الجمهوري بيل هاسلام، إنه كانت له تحفظات على نسخة أولية من القانون، لكنه وقع على النسخة النهائية التي تنص بوضوح على عدم السماح بوجود المسدسات في الأنشطة المرتبطة بالمدارس في المتنزهات.

وعارض مسؤولون محليون بارزون القانون، منهم كارل دين رئيس بلدية ناشفيل، الذي قال في خطاب لرئيس لجنة بمجلس النواب درست مشروع القانون: “السلامة العامة هي دوما همي الأكبر، لذا أعتقد أن السماح بحمل المسدسات في منتزهات ناشفيل فكرة سيئة للغاية”.

وكان مؤيدو مشروع القانون يأملون أن يتم التصديق عليه قبل اجتماع سنوي للرابطة الوطنية لحملة البنادق، الذي حضره 70 ألف عضو في ناشفيل في وقت سابق من هذا الشهر.