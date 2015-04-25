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غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السورى وحزب الله بالقلمون

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غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السورى وحزب الله بالقلمون غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السورى وحزب الله بالقلمون

أفادت مصادر بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع لقوات النظام السوري وحزب الله اللبناني في منطقة القلمون على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقالت المصادر إن انفجارات عدة وقعت في وسط مدينة القطيفة ومحيط مدينتي يبرود وقارة في منطقة القلمون بريف دمشق, وذلك إثر غارات سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت معلومات إلى أن الغارة التي شنت مساء الجمعة استهدفت اللواءين 155 و65 اللذين يختصان بالأسلحة الإستراتيجية والصواريخ البعيدة المدى.

وكانت الطائرات الحربية قد شنت غارات عدة على مواقع في سوريا منذ بداية الأزمة السورية، ويقول مسؤولون غربيون وإسرائيليون إنها تستهدف أسلحة “كاسرة للتفوق الإسرائيلي” كانت في طريقها إلى حزب الله بلبنان.

واستهدفت إسرائيل في 7 ديسمبر الماضي منطقتين في الديماس وقرب مطار دمشق الدولي، ويرجح أن تكون الغارات الإسرائيلية قد استهدفت بعض المقار العسكرية للنظام السوري في المنطقتين أو مخازن للسلاح.

كما استهدفت بغارة جوية يوم 18 يناير الماضي موقعا بمزرعة الأمل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، مما أدى إلى مقتل ستة من عناصر حزب الله اللبناني بينهم قياديون وعناصر من الحرس الثوري الإيراني.

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