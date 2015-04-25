ضبط متهم بحرق ماكينة كهرباء مركز شباب بالعريش و51 مطلوبا لتنفيذ أحكام

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، أنه تم توجيه عدة حملات استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، كما تم توجيه حملات آخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع األمن العام وإدارة الأمن الوطنى تحت إشراف اللواء على العزازى، مساعد الوزير مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط "س . أ" طالب ومقيم قرية نجيلة دائرة القسم، متهم بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ومزاول جميع أنشطتها العلنية وارتكابه واقعة إشعال النيران بماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهربائية والخاصة بمركز شباب نجيلة عن بلاغ "م . ف"، وواقعة إشعال النيران بتوك توك عن بلاغ "م س"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب الوقائع، جار العرض على النيابة العامة .

وقامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى والقوة المرافقة، أسفرت عن ضبط كل من س . أ "، "م .س"، وذلك لانتمائهما لجماعة الإخوان الإرهابية ومزاولة جميع أنشطتها العلنية .

>وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 89 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، حيث تم ضبط 51 محكوما عليهم بينهم "م ص م"، المطلوب للتنفيذ عليه فى القضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه بجلسة 5/1/2014، وضبط 203 مخالفات مرورية.