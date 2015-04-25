"التضامن" تطلق مبادرة تمكين الشباب من انتخابات المجالس المحلية

تطلق وزارة التضامن غدا الأحد مبادرة لتمكين الشباب من انتخابات المجالس المحلية المعروفة باسم "مستقبلنا فى أيدينا"، لإعداد 330 من المدربين الشباب، تمهيدا للانتشار فى جميع المحافظات المصرية وتأهيل 40 ألف كادر من الشباب والفتيات من كل الاتجاهات السياسية، للمشاركة فى انتخابات المجالس المحلية المقبلة وأيضا المساهمة فى العمل العام.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة تقوم على توظيف منظمات المجتمع المدنى فى المحافظات من أجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابعة للوزارة حتى تؤهل الشباب سياسيا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، استعدادا للانتخابات المحلية القادمة وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة لتمكين الشباب والمرأة بانتخابات المجالس المحلية كضرورة دستورية بنسب لا تقل عن 25٪ باعتبارهم عصب الأمة نحو مستقبل أفضل لمصر.

وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يقوم على دعم الجمعيات فى تنفيذ مشروعات تمكين الشباب وبناء روح إيجابية للمشاركة فى بناء مصر الحديثة وإيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام، وأن الفئة المستهدفة تقضى بإعداد ثلاثة مرشحين لكل مقعد ليكون العدد المقترح 40 ألف شاب وفتاة، وأن المبادرة تشمل استهداف 27 محافظة و81 جمعية ومؤسسة تساهم فى تنفيذ البرنامج ولديها القدرة على تمكين الشباب و300 مدرب مؤهل لإعداد 40 ألف شاب للاشتراك فى الشأن العام.

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