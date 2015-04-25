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"العلوم الفلكية": شهب "القيثارة" تتوقف اليوم عن التساقط على الأرض

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"العلوم الفلكية": شهب "القيثارة" تتوقف اليوم عن التساقط على الأرض "العلوم الفلكية": شهب "القيثارة" تتوقف اليوم عن التساقط على الأرض
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يكون اليوم السبت آخر يوم لظاهرة تساقط شهب القيثارة على سطح الأرض حتى تنتهى الظاهرة بمجرد بزوغ الشمس .

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، أن الشهب وصلت ذروتها يومى الأربعاء والخميس الماضيين، حيث رآها المصريون بالعين المجردة.

وأشار إلى أن الانهيار النيزكى ينشأ عنه تيارات من الحطام الكونى تدعى النيازك، حيث تدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية، ومعظمها أصغر من حبات الرمل، ولذلك فكلها تقريبا تتفكك قبل أن تصل لسطح الأرض، موضحا أن شهب "القيثارة" للمذنب "تاتشر"، الذى تم اكتشافه فى العام 1861.

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