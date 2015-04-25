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رئيس الوزراء الأسبق: ودائع الخليج لمصر تجذب أموال المستثمرين للبلاد

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رئيس الوزراء الأسبق: ودائع الخليج لمصر تجذب أموال المستثمرين للبلاد رئيس الوزراء الأسبق: ودائع الخليج لمصر تجذب أموال المستثمرين للبلاد
قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، إن تلقى لـ6 مليارات دولار ودائع من والإمارات والكويت، ودخولها أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر هى خطوة مفيدة جدًا للاقتصاد المصرى، لأن هذه الودائع يتم وضعها بشروط معينة وسعر الفائدة يكون قليل، وكذلك يتم سدادها بطريقة تتناسب مع الدولة مما يرفع من الاحتياط النقدى الأجنبى للبنك المركزى، والذى كان 15 مليارًا ونص المليار دولار إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.

وأضاف لطفى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الودائع تقوى الاقتصاد المصرى، لأنها تشجع المستثمرين الأجانب على إحضار أموالهم لمصر وإقامة مشروعات عملاقة ما يفيد فى العمالة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الأمور جميعها تقوى من الاقتصاد المصرى.

كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال إن مصر تلقت الأربعاء، 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ودخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة.


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مصر 365

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