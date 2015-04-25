أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية

Google+ Print
وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية
توفيت، منذ قليل، أولى حالات التسمم التى ظهرت صباح أمس الجمعة بمركز الإبراهيمية فى محافظة الشرقية.

وأكد مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أن المواطن "أحمد كمال أحمد ذكى 54 سنة" من مدينة الإبراهيمية توفى متأثرًا بإصابته نتيجة التسمم الذى أصيب به المئات أمس، وكان المتوفى يتلقى علاجه بمستشفى الإبراهيمية، وزادت حالته خطورة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار العام بالزقازيق ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.

كان مستشفى الإبراهيمية، تلقى المئات من أهالى المركز مصابين بالاشتباه بالتسمم، وتم توزيع المرضى على المستشفيات المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365