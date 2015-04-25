وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية

توفيت، منذ قليل، أولى حالات التسمم التى ظهرت صباح أمس الجمعة بمركز الإبراهيمية فى محافظة الشرقية.

وأكد مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أن المواطن "أحمد كمال أحمد ذكى 54 سنة" من مدينة الإبراهيمية توفى متأثرًا بإصابته نتيجة التسمم الذى أصيب به المئات أمس، وكان المتوفى يتلقى علاجه بمستشفى الإبراهيمية، وزادت حالته خطورة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار العام بالزقازيق ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.

كان مستشفى الإبراهيمية، تلقى المئات من أهالى المركز مصابين بالاشتباه بالتسمم، وتم توزيع المرضى على المستشفيات المجاورة.