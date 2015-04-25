الحوثيون ينفون إطلاق سراح وزير الدفاع اليمنى وشقيق الرئيس هادى

نفى محمد البخيتى، عضو المكتب السياسى لجماعة أنصار الله "الحوثيين" الشيعة فى اليمن، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إطلاق سراح اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع، واللواء ناصر منصور هادى شقيق الرئيس اليمنى، والعميد فيصل رجب الذين أسرهم الحوثيون منذ فترة.

وقال البخيتى، فى تصريح اليوم السبت، إنه لم يتم إطلاق سراح شقيق الرئيس هادى ولم يتم الإفراج عن الصبيحى أو غيرهما، لأن قرار مجلس الأمن حول اليمن غير واقعى ولا يمكن تطبيقه.

وكانت بعض وسائل الإعلام، قد أكدت قبل 3 أيام قيام الحوثيين بإطلاق سراح الثلاثة، ولكن أسرة الصبيحى نفت ذلك وحذرت من أن يكون قد تعرض للتصفية من قبلهم ويدعون أنهم أفرجوا عنه ليلقوا تبعية تصفيته على طرف ثالث.

ويبدو أن الحوثيين أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة، وأعلنوا أنه لم يتم الإفراج عن الثلاثة.

وكان الحوثيون قد أسروا الصبيحى وهادى وفيصل رجب يوم 25 مارس الماضى، أثناء هجومهم على محافظة لحج، ويشغل اللواء هادى منصب وكيل جهاز الأمن السياسى بمحافظات عدن ولحج وإبين الجنوبية، فيما يشغل العميد فيصل رجب منصب قائد اللواء 119 مدرع.