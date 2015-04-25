مهندس يشنق نفسه فى منزله لمروره بضائقة نفسية



> تبلغ لقسم أول المنتزه بوفاة شخص داخل الشقه سكنه بعقار كائن شارع أحمد عبد الوهاب – منطقة الرأس السوداء، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو السيد م ع سن 46 مهندس بأرضية مطبخ الشقة يرتدى كامل ملابسه بمناظرته تبين وجود سحجات وتجمع دموي حول الرقبة ووجود حبل يتدلي من جانش حديدي بسقف المطبخ.

بسؤال زوجته المدعو فادية م ح سن 39 ربة منزل مقيمه بذات العنوان قررت بقيام زوجها بالانتحار مستخدماً حبل معلق بسقف المطبخ فقامت بإنزاله بمساعدة شقيقها المدعو عادل م ح سن 43 صاحب مقهى وأضافت بأنه كان يعاني من مرضي نفسي يعالج منه ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.