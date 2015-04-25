أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مهندس يشنق نفسه فى منزله لمروره بضائقة نفسية

Google+ Print
مهندس يشنق نفسه فى منزله لمروره بضائقة نفسية مهندس يشنق نفسه فى منزله لمروره بضائقة نفسية


> تبلغ لقسم أول المنتزه بوفاة شخص داخل الشقه سكنه بعقار كائن شارع أحمد عبد الوهاب – منطقة الرأس السوداء، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو السيد م ع سن 46 مهندس بأرضية مطبخ الشقة يرتدى كامل ملابسه بمناظرته تبين وجود سحجات وتجمع دموي حول الرقبة ووجود حبل يتدلي من جانش حديدي بسقف المطبخ.

بسؤال زوجته المدعو فادية م ح سن 39 ربة منزل مقيمه بذات العنوان قررت بقيام زوجها بالانتحار مستخدماً حبل معلق بسقف المطبخ فقامت بإنزاله بمساعدة شقيقها المدعو عادل م ح سن 43 صاحب مقهى وأضافت بأنه كان يعاني من مرضي نفسي يعالج منه ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا