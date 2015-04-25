احتجاج أهالى"البهتينى"بالإسماعيلية اليوم ضد استيلاء مقاول على أرض الدولة

ينظم صباح اليوم السبت، أهالى عزبة البهتينى التابعة لمركز الإسماعيلية وقفة احتجاجية اعتراضًا على قيام أحد المقاولين بالاستيلاء على قطعة أرض فدان و10 قراريط، كانت تتبع نادى البر الثانى الرياضى بالبهتينى.

وقال الأهالى، إن لديهم عقد تخصيص للأرض قبل حى ثانى، بالرغم من صدور قرار من محافظ الإسماعيلية الأسبق اللواء صبرى العدوى، والذى حمل رقم 113 لسنة 2005 بضم الأرض لأملاك المحافظة، والتى تؤل ملكيتها سابقًا لهانون باشا فرنسى الجنسية، وكان مقيمًا بالإسماعيلية أثناء حفر قناة السويس، وغادرها بعد التأميم وتوفى، وليس لديه ورثة وبموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية والفرنسية، فإن أملاك الفرنسيين فى مصر تضم مع الأرض لأملاك الدولة.

ويضيف الأهالى، أنهم خلال هذا العام فوجئوا بأحد المقاولين يقوم بالبناء على الأرض، ومعه عقد تخصيص من الحى، مطالبين بوقف البناء على الأرض المشار إليها، وعودتها للنادى الرياضى.