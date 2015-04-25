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تدريب 16 شاباً وفتاة من كفر الشيخ فى مشروع "مستقبلنا بأيدينا"

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تدريب 16 شاباً وفتاة من كفر الشيخ فى مشروع "مستقبلنا بأيدينا" تدريب 16 شاباً وفتاة من كفر الشيخ فى مشروع "مستقبلنا بأيدينا"
يشارك 16 شابا وفتاة من أبناء محافظة كفر الشيخ فى البرنامج التدريبى لمشروع "مستقبلنا بأيدينا" الذى يهدف لتدريب 40000 ألف شاب وفتاة كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بـ6 أكتوبر.

وأكد على إبراهيم الراعى منسق الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الهدف من البرنامج تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة والإيجابية فى مختلف النواحى والبرامج الحياتية بالمجتمع.

وأضاف على إبراهيم الراعى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة ــ التضامن الاجتماعى التنمية المحلية ــ مؤسسة أجيال لتنمية الشباب ــ بيت الخبرة البرلمانى"، ويبدأ البرنامج مساء اليوم السبت ويُختتم صباح الجمعة المقبل.

يذكر أن المشاركين من محافظة كفر الشيخ هم على إبراهيم الراعى منسق الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ووائل محمد منسق التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، وهيام محمد الطباخ وأحمد محمد الرميلى ومحمد أحمد يوسف وسلام السيد سلام ويارا عبد القوى ودعاء محمد ماضى ووليد مرعى المكاوى وأسامة عبد النبى وأيمن جميل السيد وآية إبراهيم السيد وأحمد يوسف خطاب وياسمين عبد المقصود ورضا يوسف عبد العزيز ومحمد فوزى السيد.

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