7 أسباب لتغير نبرة الصوت أهمها تدخين الشيشة والصراخ

تغير نبرة الصوت

أسباب تغير نبرة الصوت

كثير من الأشخاص يشعرون بالقلق والخوف عند حدوث تغير بنبرة صوتهم لفترات طويلة مع عدم وجود سبب واضح.>قال الدكتور يحيى محمد النجار أحصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن الكثيرين ينتابهم بعض المخاوف والقلق عند حدوث تغير بنبرة صوتهم لفترة طويلة خوفا من أن يكونوا مصابين بورم خبيث.>ويستكمل د. يحيى قائلا "تغير نبرة الصوت يكون بسب تعرض الأحبال الصوتية لبعض الاضطرابات نتيجة بعض الأسباب التالية":

1) نزلات البرد.

>2)التهابات الحلق.

>3)الاستخدام العنيف للصوت مثل الصراخ أو الصوت العالى وخاصة فى بعض المهن مثل المدرسين.

>4)تدخين السجائر أوالشيشة.

>5)ارتجاع المرى أحد أشهر الأسباب نتيجة عدم الاستجابة للعلاج.

>6)سرطان الحنجرة .

>7) شلل بالأحبال الصوتية نتيجة حدوث جلطة أو جرح عصب الحنجرة كما يحدث أحيانا عقب استصئال غدة الدرقية.

لذلك ينصح د. يحيى قائلا: "يجب على الأشخاص فى تغير صوتهم لفترة طويلة بضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب، والاهتمام بتناول مشروبات دافئة".