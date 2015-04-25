تعرف على أعراض هبوط السكر وطرق علاجه

كثيرا ما يتعرض مريض السكر لهبوط مستوى السكر فى الدم وهو ما يستلزم معرفته بطرق تجنب هذه الحالة وكيفية التعامل معها ومع أعراضها.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور هانى نعيم استشارى السكر والغدد الصماء، أن هبوط السكر نوعان، نوع نسبى وآخر حقيقى، لافتا أن النوع النسبى يصاب به المريض الذى اعتاد على مستوى سكر مرتفع وبدأ فى ضبط مستوى سكره، فيبدأ بالإصابة ببعض أعراض الهبوط على معدلات السكر الطبيعية أو المرتفعة بعض الشىء.

يتابع د. هانى، أن علاج هذا الوضع يكون بتقليل جرعاته قليلا ثم زيادتها بالتدريج، فيبدأ المريض بالاعتياد على جرعاته الجديدة ومستوى سكره المنضبط.

ويضيف أما بالنسبة لهبوط السكر الحقيقى فيبدأ المريض بالشعور بأعراضه تدريجيآ عند انخفاض معدل السكر لأقل من ٨٠.

>موضحا أن أعراض الهبوط عبارة عن العصبية والجوع ورعشة بالأطراف والعرق وضربات القلب السريعة، وفى هذه الحالة يحتاج المريض لتناول بعض السكر أو العصير ووجبة خفيفة.