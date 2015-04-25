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بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق يزور نازحى الأنبار بجامع "أم القرى"

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بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق يزور نازحى الأنبار بجامع "أم القرى" بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق يزور نازحى الأنبار بجامع "أم القرى"
زار بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق مار لويس سكو جامع "أم القرى" مساء الجمعة من أجل تقديم المساعدات إلى نازحى محافظة الأنبار: وقال: ان العراقيين اليوم متعاونون ومتكاتفون فيما بينهم لخدمة النازحين، وأن الكنيسة تساعد أى انسان محتاج بغض النظر عن هويته خصوصا وان المسيحيين عاشوا هذه اللحظات من خلال تهجيرهم من مناطق سكناهم وكيف انبرى المسلمون إلى إيوائهم واغاثتهم، وان هناك تعاون مستمر مع ديوان الوقف السنى فى خدمة النازحين.

ونوه معاون مدير عام صندوق الزكاة والصدقات الشيخ محمد إبراهيم إلى أن التنسيق مع الأوقاف المسيحية تم قبل اكثر من سنة حيث تم التنسيق مع جمعية "اخوية المحبة" من اجل اغاثة النازحين، مشيرا إلى أن المنظمة وزعت الوجبات الغذائية على العوائل النازحة فى جامع ام القرى، كما سيتم توزيع وجبات اخرى فى جامع ابو حنيفة النعمان، وبقية الجوامع التى تحوى النازحين.
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