بالصور..الأدلة الجنائية تفحص مضبوطات انفجار مخزن قنابل بنى سويف

يعكف خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن بنى سويف على فحص المضبوطات التى عثرت قوات الشرطة عليها داخل مخزن لتصنيع القنابل بمنطقة صحراوية، خلف كمين سنور على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، عقب انفجاره ومصرع 4 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية هم حنفى عبد العظيم عبد اللطيف، يقيم قرية شريف باشا 45 سنة بكالوريوس علوم، و"حسام بدر حسين مرزوق" مدينة بنى سويف مهندس مدنى 26 سنة (نجل قيادى إخوانى هارب)، و"حسن محمد حمدى حسن عشيرى" 25 سنة، وجثة مجهولة، بالإضافة إلى إصابة آخر.

كان ضابط وأفراد الكمين سمعوا دوى انفجار هائل على مسافة بعيدة منهم فأخطروا اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن فانتقل وبرفقته اللواءين ممدوح أبو زيد مفتش الأمن العام ورضا طبلية حكمدار المديرية والعميدين خلف حسين مدير المباحث الجنائية ومحمد الحميلى مأمور مركز شرطة بنى سويف والعقيد أحمد الشريف من الأمن الوطنى، وقيادات الحماية المدنية، وتبين أن الانفجار وقع فى مخزن مزرعة مساحتها نحو 5 أفدنة وهو عبارة عن حجرتين يستخدمهما الإخوان فى تصنيع القنابل وعثر على 4 جثث و66 طبة نحاس، وجهاز لاب توب وفلاشة، ومواسير مختلفة الأطوال والأحجام بداخلها مادة البارود وأيضا برميل به مواد ملتهبة و2 أسطوانة بوتاجاز محروقين وصاروخ تقطيع كهربائى، بالإضافة إلى ملابس داخلية رجالى فى أكياسها لم تستعمل بعد.

وعاين فريق من النيابة موقع الحادث والجثث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصاب إلى المستشفى العام.



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قيادات الشرطة والأمن الوطنى حول المضبوطات



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ملابس داخلية رجالى عثر عليها فى موقع الحادث



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النيابة والشرطة والأدلة الجنائية أمامهم المضبوطات



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جانب من المضبوطات

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