حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 25/4 /2015

مواليد برج الجدى لديهم طابع صعب تحمله يمتلكون قدرا كبيرا من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، أنانيون لأقصى درجة ولكن لديهم أحلام عظيمة يردون الوصول إليها، مستعدون لمساعدة الآخرين فى أى وقت ويحبون أن يكونوا مركز اهتمام الجميع. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>أنت شخص تحب أن تدخل فى علاقات عاطفية كثيرة ولا يمكنك الاستقرار وحتى إذا وجدت الشخص المناسب تسعى لمعرفة آخرين وهذا يجعلك تواجه العديد من الصعوبات فى حياتك العاطفية وخسارة أشخاص يحبونك، كما أنك أنانى وتريد الحصول على كل شىء. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل بطىء ولا يوجد أى تقدم خلال الفترة الماضية وأمورك المالية بدأت فى أن تصبح سيئة للغاية عليك إعادة لتفكير والبحث عن عمل جدى مناسب لك وأن إضاعة مزيد من الوقت على مشروعات فاشلة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365