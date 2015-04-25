حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 25/4 /2015

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات التى تميزهم غيرهم وتكسبهم صداقات وعلاقات اجتماعية كبيرة تساعدهم فى الحصول على فرص أفضل فى حياتهم فهم شخصيات متفتحة محبوبة يحبون مساعدة الآخرين ويقدمون المساعدة للمقربين يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، كما أنهم واثقون بأنفسهم ولديهم مجموعة من الأحلام والأهداف المثالية التى تجعل الجميع يعجب بطريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة وغرضهم من العيش. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر نوعا ما فأنت الآن أكثر صبرا وثقة فى شريك حياتك ولكن من فترة لأخرى تعود المشاكل، لذلك حاول أن تتفهم طبيعة مشاعره وطريقة تفكيره ولا تختلف مشكلات كعادتك ، وإذا حاولت أن تهتم به وتظهر مدى حبك له وتحضر له مفاجآت غير متوقعة ستجد شريك حياتك أكثر انتماء وحبا لك. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل ثابت ومستقر وكل المحاولات التى يسعى إليها زملاؤك للتأثير عليك بالسلب فشلت فأنت شخص قادر على التعامل مع أنواع كثيرة من البشر، كل ما عليك فعله الآن هو البحث عن ما هو جديد فى مجالك وتبدع أكثر فى عملك حتى لا تعانى من الروتينية.

شبكةعيونالإخبارية

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