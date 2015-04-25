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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 25/4 /2015

مواليد شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال لا يريدون أن يكونوا أشخاصا عاديين بل يحلمون بالشهرة والتميز فى مجالهم يحبون الأضواء وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين، لديهم أهداف وآمال عظيمة تجعلهم محل فخر أصدقائهم وعائلتهم.
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توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى


>أنت شخص غيور للغاية على شريك حياتك وتحاول أن تحميه من أى شىء وهذا بسبب حبك الكبير له هذا أمر جيد للغاية ولكن احرص على أن يفهم تعاملك معه بشكل سليم ولا تكون مصدر ضيق عليه، اجعل الصراحة أمرا موجودا فى العلاقة ولا تخفى عنه أى شىء يزعجك.
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على مستوى العمل والمال


>الآن حان وقت التجديد والعمل على مشروعك الخاص أنت لا تحب أن تعمل تحت إشراف أحد وتريد أن تؤسس مكانك الخاص افعل ذلك من الآن وابدأ فى ترتيب أمورك المالية لكى تنجح فى الريادة التى تسعى إليها.
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مصر 365

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