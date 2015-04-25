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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 25/4 /2015

البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج لديهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من أجل الآخرين يحبون أن يكونوا محل إعجاب الكثيرين ويبرزون بقوة، يتمتعون بروح مرحة وممتعه وطبيعة عقل متفتحة، ولا يقبلون على أى مخاطر قبل تفكير طويل ومتعمق.
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توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير الآن بشكل جيد وشريك حياتك يكن لك مشاعر قوية وأثبت خلال الفترة الماضية أنه يحبك كثيرا وأنت شخص وفى بطبعك وتريد أن تسعد الشخص الذى ترتبط به، عليك فى المرحلة القادمة تفادى المشكلات والبحث دائما عن مخرج آمن للخلافات.
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على مستوى العمل والمال


>عملك الآن أكثر متعة فأنت تشغل الوظيفة التى تحبها وتتمناها طوال حيات وعلى الرغم من أنها أتت متأخرة إلا أنك سعيد بها ، الفرح يجب أن يكون بحذر لأن ما يأتى فى لحظة يمكن أن يذهب مرة أخرى لذلك عليك الاجتهاد فى العمل بشكل دائم والابتكار والإبداع لتكون مميزا.
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مصر 365

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