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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 25/4 /2015

مواليد لديهم مميزون عن غيرهم من الأفراد حيث إنهم طموحون ومبدعون لديهم روح ملهمة وقدرة كبيرة على التضحية والعطاء، ولديهم العديد من الأحلام التى يسعون لتحقيقها ولا يحبون أحدا أن يحبطهم أو ينتقدهم، وجودهم يعطى للمكان روحا مرحة وممتعة ويعطون قيمة للأشياء.
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توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل جدى وشريك حياتك يحبك للغاية وغير مستعد للتخلى عنك تحت أى ظروف، قريبا سيمكنك أن تنتقل معه لخطوة جديدة فى العلاقة بينكم وهذا سيزيد من تقربكم معا، وعليك أن تحافظ على حبك وشريك حياتك تحت أى ضغوط ولا تتخلى عن ذلك.
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على مستوى العمل والمال


>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت تمكنت من خلق جو مختلف ومحفز للعمل لديك العديد من المهام التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة لذلك عليك إعداد خطة واضحة للنجاح فى ما سيوكل إليك بأقل الخسائر.
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مصر 365

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