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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 25/4 /2015
مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق ، ينشدون دائما النجاح والتميز ولا يرضون بأقل الأشياء فهم طموحون ولا يحبون التقرب من الأشخاص الذى ينتقدونهم باستمرار .

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>أنت الآن خارج العلاقة العاطفية ولا تريد أن تدخل فى علاقات جديدة هذه الفترة وتحاول أن تكون فى منأى عن المشكلات، العلاقة السابقة تركت بك جرح كبير وجعلتك لا تفكر فى أى شخص آخر ، ولكن عليك أن تخرج من الحالة النفسية السيئة ولا تعمم النظرة على كافة الأشخاص.

على مستوى العمل والمال


>العمل يسير بشكل تقليدى ولا يوجد أى جديد حياتك تميل إلى الروتينية خلال الفترة الاخيرة وهذا بسبب تأثير حياتك العاطفية عليك، لذلك لا تستسلم لتلك الحالة التى يمكن أن تدمرك وتعلم مهارات جديدة وانخرط مع أصدقائك ادخل فى مغامرة جديدة أو حى تعلم بعض الرياضات.

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مصر 365

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