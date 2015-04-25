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حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 25/4/2015

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حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 25/4/2015 حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 25/4/2015
مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة فهم يتمتعون بروح مرحة جذابة لديهم العديد من الأفكار والأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون لتحقيقها من أهم عيوبهم المزاجية وعدم تقبل النقد من الآخرين الأنانية والعند ولكن من السهل إرضاؤهم ولا يكرهون أحدا أو ينتقمون من أحد.

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>أنت شخص لا تسعى للحصول على شريك حياة أو الدخول فى علاقة عاطفية سطحية فأنت تقدس الحياة العاطفية والزوجية ولا تريد أن تتلقى أى جروح عاطفية من أى شخص لذلك تؤجل الأمر حتى تجد شخصا يستحق أن تقع فى حبه.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص ذكى ومبدع ويمكنك الحصول على ما تريد بسهولة ولكن عليك أن تحذر من مكر الآخرين ولا تعطى الأمان لمن يتقرب منك بسهولة، وعليك ايضا إثبات أحقيتك بالمكانة التى وصلت إليها عليك أن تبدع وتظهر مهاراتك ولا تختلق مشكلات مع أحد .

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مصر 365

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