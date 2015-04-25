حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 25/4 /2015

مواليد برج الحوت لديهم شخصيات مرحة وممتعة محبين للحياة والمسالمة والبعد عن المشكلات لا يريدون أن يكونوا مركز اهتمام الكون ولكن فى نفس الوقت لا يحبون التجاهل من الآخرين، يمكنهم تحقيق ما يريدونه إذا ركزوا فى الأمر وهم شخصيات رومانسية للغاية.

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توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

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>حياتك العاطفية الآن تسير بشكل سيئ للغاية وأنت خارج من علاقة فاشلة استنزفتك عاطفيا وماديا وتريد أن تنتقم ولكن لا يمكنك ذلك، كل ما عليك فعله هو نسيان ما حدث والبدء حياة جديدة من البداية والاهتمام بالعمل لكى تعود مرة أخرى لسابق عهدك.>العمل بدأ فى أن يتحسن وحياتك العملية ستبدأ بقوة خلال الفترة القادمة ارض بما ستحصل عليه حتى تتمكن من التقدم فى العمل خطوة بعد خطوة ولا تدع حياتك العاطفية السيئة تؤثر عليك وتجعلك تيأس من العمل.