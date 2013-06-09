أبوحامد لـ"عبدالماجد": الكنائس ملك للمصريين.. وندافع عنها وعن المسيحين بدمائنا

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

وجه نائب مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد، رسالة إلى عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، بأن الكنائس المصرية ملك لكل المصريين وسيتم الدفاع عنها وعن المسيحين بالدماء.

وقال أبو حامد، في رسالته إلى عبد الماجد عبر "تويتر"، "نعلم أنكم مجرمون وتاريخكم الإرهابي يشهد على ذلك، إلا أننا نعلم أيضاً أنكم جبناء و لولا ثورة يناير لكنتم الآن في السجون".

كما وجه أبوحامد رسالة أخرى إلي الجماعات الإسلامية، قائلا "تهديدكم للمجتمع بوهم الثورة الإسلامية المزعومة لن يخيفنا إذا حسم الشعب أمره وخلع مرسي ستهربون جميعًا".

يذكر أن الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، قال خلال لقاء له على قناة "الناس"، إن الشيوعيين والملحدين والمتطرفين من الأقباط هم الداعين لمظاهرات 30 يوينو المقبل، ويريدون إغراء الكنيسة أن تساعدهم بالحشد الجماهيري.

ووجه عبد الماجد رسالة للكنيسة المصرية، مفاداها "لا تضحوا بأبنائكم"، مضيفا أنه لو نزل الشباب المسيحي للدعوة لخلع الرئيس، فلن يسكت الرأي العام الإسلامي.