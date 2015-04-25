حظك اليوم برج القوس يوم السبت 25/4 /2015

برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة مواليد برج القوس يضحون من أجل الآخرين ولديهم قدرة كبيرة على العطاء والحب، محبوبون من الآخرين والجميع يتمنى أن يكون مثلهم، حساسون للغاية ولا يحبون أن يهينهم أحد. توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية مستقرة وشريك حياتك يعمل على إرضائك بشكل كبير ويريد أن يعود بالعلاقة لسابق عهدها وهذا يجعلك تشعر براحة وطمأنينة خاصة أنك تحبه بشكل كبير، لذلك حاول أن تصل بالعلاقة لبر الأمان. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل جيد الآن والمشكلات السابقة لم تعد موجودة وأنت الآن تحاول أن تجعل العمل يسير بشكل متوازن وتثبت قدرتك على الإدارة، عليك تعلم بعض المهارات الأخرى وبعض الأشياء التى تساعدك فى عملك لكى تحقق مكانة جديدة أكثر تقدما وتحسن دخلك المادى.

شبكةعيونالإخبارية

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